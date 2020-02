MagentaSport zeigt das BBL-Pokalfinale unverschlüsselt

TV-News

MagentaSport zeigt das Finalespiel zwischen Alba Berlin und EWE Baskets Oldenburg kostenlos.

„ Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Telekom das BBL-Pokalfinale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Das bietet noch mehr Fans und Interessierten die Möglichkeit, auch bei diesem besonderen Ereignis dabei zu sein, getreu dem BBL Motto 'nah dran' .

” Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit Basketball Bundesliga GmbH

Am 16. Februar 2020 kommt es zu einem der Höhepunkte des Basketball-Jahres: Das Finale beim BBL Pokal steht an. MagentaSport, das TV-Angebot der Deutschen Telekom, wird das Sportereignis unverschlüsselt und gratis übertragen. Soll heißen: Alle Basketballfans können die Begegnung zwischen Alba Berlin und EWE Baskets Oldenburg auf allen MagentaSport-Plattformen ohne Registrierung miterleben. Der Sendebeginn ist um 20.15 Uhr, der Anpfiff um 20.30 Uhr. Dann bekommen Fans des kontaktarmen Ballsports zudem eine Neuigkeit zu Gesicht: Erstmals wird der MagentaSport-Spielball zum Einsatz kommen.Das Spiel findet in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt. Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH, sagt: "Wir haben damit für alle Basketball-Fans erneut ein zusätzliches Highlight in unserem MagentaSport-Angebot. Gleichzeitig machen wir deutlich, dass wir für unsere Zuschauer alles für eine bestmögliche Berichterstattung unternehmen. Zunächst zeigen wir unseren Eishockey-Zuschauern das DEL-Spiel zwischen den Eisbären Berlin und Adler Mannheim. Anschließend rüsten wir die gesamte Produktion innerhalb weniger Stunden für das BBL-Pokalfinale um."Als Kommentator fungiert Alex Frisch, als Experte ist Alex Vogel im Dienst. Die Moderation übernimmt Arne Malsch. Der Field Reporter vom Dienst ist Benni Zander. Der neue MagentaSport-Spielball wurde exklusiv für den Pokal-Wettbewerb eingeführt.