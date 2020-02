Mit weiteren US-Sitcoms: Sky1 stockt Serien-Portfolio deutlich auf

EXKLUSIV TV-News

Ab April stoßen weitere Serien in Erstausstrahlung hinzu.

Sky Deutschland weitet sein Portfolio an amerikanischen Serien weiter aus. Ab dem 2. April, ein Donnerstag, wird die Primetime von Sky1 ein echter Lacher. Dann nämlich beginnt die Ausstrahlung der noch recht jungen US-Sitcom. Sie kommt von Bill Martin, Mike Schiff und Grady Cooper, die das Format seit vergangenem Jahr für den US-Broadcaster CBS umsetzen. Walton Goggins, Rob Corddry und Omar Miller spielen tragende Rollen. Sky1 hat 18 Folgen angekündigt, die natürlich auch auf Abruf zur Verfügung stehen. Das Format ist eine klassische Familientragödie: Nach dem Tod seiner Frau kümmert sich Wade alleine um die beiden Töchter. Seine Freunde überreden ihn zum Onlinedating. Plötzlich ist der Witwer mit Kids heiß begehrtEbenfalls am 2. April startet Sky Deutschland um 21.05 Uhr die dann schon siebte-Staffel, die ebenfalls in Doppelfolgen laufend, aus 24 neuen Abenteuern besteht. Neu im Line-Up ist am selben Abend auch die Sitcom, die mit Staffel eins einstartet. «Schooled» ist der 2018 gestartete «The Goldbergs»-Ableger, der bei ABC in den USA zur Zeit schon in der zweiten Season läuft.AJ Michalka, Tim Meadows und Bryan Callen spielen darin tragende Rollen. Alle Sky1-Serien werde natürlich auch auf Abruf angeboten.