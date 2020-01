So erlebt Ihr den Super Bowl LIV live bei DAZN

Sponsored Informerical Article

31. Januar 2020, 11:40 Uhr

Es ist das Mega-Event des Sport-Jahres: In der Nacht auf Montag stehen sich die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs im Super Bowl LIV gegenüber. DAZN bietet den Fans das Endspiel in gleich zwei Varianten an.

Andy Reid gewinnt häufiger und hat deutlich mehr Erfahrung als Kyle Shanahan. Aber spielen solche Statistiken überhaupt eine Rolle bei einem Finale wie dem Super Bowl? #ENDZN



Den Super Bowl seht ihr am Sonntag ab 23:40 Uhr live auf DAZN - mit 🇩🇪 oder US-Originalkommentar. pic.twitter.com/gT5wP8jORg — DAZN DE (@DAZN_DE) January 29, 2020

Nächster Teil der @DAZN_DE Interviews aus der #SuperBowl-Woche. Chiefs RT Mitchell Schwartz zu seiner zu Ende gegangenen Ironman-Streak (7894 NFL-Snaps in Serie) und der Challenge des SF Pass Rush. @ChiefsKingdomDE #ENDZN pic.twitter.com/59kmqVRR2Q — Martin Pfanner (@martinpfanner) January 31, 2020

Ich habe versucht mich von einem Wide Receiver ein wenig über das große Thema (Run) Blocking aufklären zu lassen. Dankenswerterweise hast das Kendrick Bourne von den 49ers übernommen. 🙌🏼

Mehr Interviews der Media Availabilites folgen bald auf @DAZN_DE 📲💻📺#ENDZN #SuperBowl pic.twitter.com/ZE6K5CAl7g — Martin Pfanner (@martinpfanner) January 30, 2020

Was macht man eigentlich als Spieler in der Woche vorm Super Bowl, @SebVollmer? #ENDZN pic.twitter.com/wXvS9ZZa8V — DAZN DE (@DAZN_DE) January 30, 2020







Schnappt sich Kansas, die über viele Jahre schon als Mit-Favorit auf eine Endspielteilnahme in der National Football League (NFL) galten, die begehrte Vince Lombardi Trophäe? Oder doch eher San Francisco? Die Frage wird in der Nacht auf Montag geklärt – Sport-Streamingdienst DAZN überträgt das Endspiel live; und in zwei Varianten. Für den Sender sind die ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer (35/zweifacher Super-Bowl-Champion) und Markus Kuhn (33/einziger Deutscher mit einem Touchdown in der NFL) sowie Kommentator Martin Pfanner in den USA vor Ort. Die drei präsentieren ab Sonntagabend um 23.40 Uhr zunächst alle Hintergrundinfos, Interviews mit den wichtigsten Akteuren aus der vorherigen Woche, die letzten Eindrücke vor dem Spiel direkt aus Miami und analysieren die Stärken und Schwächen der beiden Teams. Kick-off im Hard-Rock-Stadium ist um 0.30 Uhr. Unter dem in der Fanszene bestens bekannten Hashtag #ENDZN können alle Fans mit den DAZN-Experten vor Ort kommunizieren.Obendrein bietet DAZN auf seiner Plattform schon die ganze Woche Features, Interviews und Eindrücke rund um das wichtigste Sport-Ereignis Amerikas auf Abruf. Der Zusatz-Content, den sich Fans flexibel als eigenen Vorlauf zusammenstellen können, besteht unter anderem aus einer dreiteiligen «#FeelMehr»-Interview-Reihe mit Kuhn und Vollmer, aus Analysen (etwa die neuen «Pick Six»-Folgen mit DAZN-Experte Adrian Franke) oder Highlight-Clips (zum Beispiel „Best plays from every Super Bowl“). Selbstverständlich überträgt DAZN auch die Momente vor dem Spiel (etwa die Hymne) und die Halbzeitshow mit den Superstars Shakira und Jennifer Lopez.Der Livesport-Broadcaster bietet den Fans beim größten Sportevent der USA zudem mit dem originalen US-Feed das komplette amerikanische Erlebnis: Darin zu hören das Moderatoren-Duo des amerikanischen Sender Fox, bestehend aus Joe Buck sowie NFL-Legende und Hall-of-Famer Troy Aikman. Zusätzlicher amerikanischer Content und Interviews aus der FOX-Übertragung stehen in der US-Liveshow, die um genau Mitternacht beginnt, bereit. In den Timeouts wird DAZN in diesem Feed eigenen Content einspielen, etwa Analysen oder Features.