«Après Ski-Hits» feiert Comeback bei RTLZWEI

TV-News

Die alljährliche Musikshow am Arlberg wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums im Fernsehen ausgestrahlt. Fans können sich auf eine zweistündige Sendung aus der Party- und Schlagerszene freuen.

Am 7. Dezember 2019 fand beim Mooserwirt in Sankt Anton am Arlberg die «Après Ski-Hits»-Show statt, bei der zahlreiche Stars ihre neusten Hits performten. Für alle, die nicht live dabei sein konnten, gibt es gute Neuigkeiten: Dieses Jahr wird die beliebte CD-Compilationreihe wieder mit einer TV-Show begleitet und ist so am 8. Februar um 18.15 Uhr auf RTL ZWEI zu sehen. In den vergangenen Jahren war die Musikshow nur auf TVNow komplett zu bestaunen, während wenige Auszüge im «Silvester Hit-Countdown» eingebaut wurden. Da in diesem Jahr allerdings das 20-jähirge Jubiläum der Ausstrahlung von «Après Ski-Hits» stattfindet, hat die zweistündige Sendung ihr Comeback im Free-TV.Moderiert wurde die Erfolgsshow von Lucas Cordalis, der zahlreiche bekannte Stars begrüßen durfte. So konnten die Zuschauer sich über Auftritte von DJ Ötzi, Peter Wackel, Mickie Krause, Brings und Mia Julia freuen. Aber auch Markus Becker, Die Atzen, Die Draufgänger, Kaled, Axel Fischer feat. DJ Herzbeat, die Dorfrocker, Tobee, Alpin KG, Sonia Liebing, Tim Peters und viele weitere Pop- und Schlagerstars performten ihre aktuellen Hits.Kürzlich zeichnete das Universal-Music-Label Polystar die jährlich erscheinende Compilation-Reihe der Show nun mit dem Multi-Platin-Award aus, da in den 20 Jahren bereits über 1,5 Millionen Exemplare in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgesetzt wurden. Umso größer ist die Freude auf die anstehende TV-Show. Und auch Thomas Elbracht, Leiter Musik, Live Entertainment & Lizenzen bei RTLZWEI teilte mit: "Wir freuen uns sehr, als langjähriger Partner der erfolgreichen Party-Marke die «Après Ski-Hits» wieder bei RTLZWEI ausstrahlen zu dürfen und das Jubiläum mit Millionen Zuschauern vor dem TV zu feiern.“