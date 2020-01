Schwacher Abend für «Galileo Big Pictures»

Quotennews

Während «Galileo Big Pictures» bei ProSieben enttäuschte, holte das ZDF bei den Jüngeren mit «Nelson Müllers Lebensmittelreport» löbliche Zahlen.

Das Fernsehpublikum hatte am Dienstagabend wenig Lust auf Wissensrankings, die an imposanten Bildern aufgezogen werden: Ab 20.15 Uhr erreichte ProSieben mitnur 0,97 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 0,61 Millionen Umworbene. Somit standen für den Privatsender maue 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt auf der Rechnung und magere 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine weitere Ausgabe «Galileo Big Pictures» sank ab 22.15 Uhr auf 0,49 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,29 Millionen Werberelevante.Das entsprach nur noch 2,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 5,2 Prozent bei den Jüngeren. Beim ZDF fuhr man mit Infotainment schon besser:brachte es ab 20.15 Uhr auf 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige und somit auf sehr starke 8,9 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe.Insgesamt schauten 3,31 Millionen Fernsehende rein, das glich mäßigen 10,5 Prozent.stürzte danach auf magere 7,5 Prozent Marktanteil bei allen und auf sehr gute 6,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Dasschloss ab 21.45 Uhr mit mäßigen 11,3 Prozent Marktanteil bei allen an sowie mit sehr tollen 8,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.