Steve Martin dreht für Hulu

US-Fernsehen

Außerdem schnappte sich der Streaminganbieter drei Formate von DreamWorks Animation.

Der US-amerikanische Streamingdienst Hulu hat Steve Martin und Martin Short für eine neue True-Crime-Comedy unter Vertrag genommen. Das Format, das noch keinen Titel hat, handelt von drei Fremden, die ihre Leidenschaft von wahren Verbrechen teilen und sich plötzlich in einem davon wiederfinden. Zu den Produzenten gehören unter anderem «This Is Us»-Mastermind Dan Fogelman, Twientieth Century Fox Television produziert den Stoff.Hulu unterschrieb auch einen Deal mit DreamWorks Animation. Bereits drei Projekte werden bei dem Anbieter landen. «Madagascar: A Little Wild» zeigt Alex den Löwen, Marty das Zebra, Melman die Giraffe und Gloria das Nilpferd als Kinder. «TrollsTopia», das auf dem «Trolls»-Franchise basiert, folgt Poppy und anderen Charakteren aus dem kommenden Spielfilm «Trolls World Tour».«The Mighty Ones» spielt in einem Hinterhof, in dem heimlich winzige Wesen leben. Sie halten die Menschen für Götter.