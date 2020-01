HBO-Chef gibt «Watchmen»-Produzent Zeit

US-Fernsehen

Beim Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) gibt es keine Vorgaben für eine zweite Staffel.

Mit der Neuinterpretation des erfolgreichen Comics „Watchmen“ hat Damon Lindelof eine Serie geschaffen, die bei den Zuschauern und bei den Fernsehkritikern hervorragend ankam. Die erste Staffel, die aus neun Episoden bestand, war im Herbst und Winter bei HBO zu sehen. Unklar ist, ob es eine zweite Staffel der Serie geben wird. HBO-Chef Casey Bloys sagte, dass er Lindelof Raum gebe, sich die nächsten «Watchmen»-Schritte zu überlegen.„Damon hat damit so einen wunderbaren Job gemacht; ich gebe ihm die Zeit, darüber nachzudenken, was er tun will, und ich übernehme wirklich seine Führungsarbeit in dieser Sache. Und er hat öffentlich gesagt, wenn er eine Idee hat, ist er bereit, sie zu verwirklichen, aber es ist ihm nicht gelungen, also werde ich einfach auf ihn warten und sehen, für was er sich entscheidet“, so der HBO-Chef. „Ich will, dass Damon entscheidet, ob es nun weitere Folgen von «Watchmen» gibt. Damon ist derjenige, mit dem ich arbeiten will. Also würde ich gerne eine weitere Staffel oder eine weitere Folge von «Watchmen» machen, aber es liegt an ihm.“In Deutschland lief die Serie bei Sky Atlantic HD und ist mit Sky Ticket und dem SkyQ-Receiver jederzeit abrufbar.