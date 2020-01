Weitere Teilnehmer von neuer «Lets Dance»-Staffel bekanntgegeben

Vermischtes

Bald geht die neue Staffel von «Let’s Dance» los. Der Sender RTL kündigte jetzt drei weitere Tänzer an.

RTL hat neue Teilnehmer der kommendenStaffel veröffentlicht. RTL kündigte bereits an, dass Komikerin/Moderatorin Ilka Bessin, der «Alles was zählt»-Star Tijan Njie und die RTL-Sportexpertin Ulrike von der Groeben teilnehmen. Wie der Sender jetzt mitteilte, werden John Kelly, Sükrü Pehlivan und Loiza Lamers ebenfalls mit um den Sieg tanzen.Die 24-jährige Loiza Lamers gewann im Jahr 2015 «Hollands Next Topmodel» und ist seitdem als Model tätig. Eine Besonderheit der Niederländerin ist, dass sie als Junge namens Lucas geboren wurde. Wie RTL berichtete, ließ sie im Alter von 18 Jahren eine geschlechtsangleichende Operation durchführen. Lamers sagte bereits, dass sie für die Sendung hart trainieren werde. Das Model wird ebenfalls Deutsch lernen.Der irisch-amerikanische Sänger John Kelly wurde vor allem durch seine Familie (Kelly Family) berühmt, mit der er lange Zeit als Straßenmusiker durch Europa und die USA reiste. Seine Schwester Maite Kelly gewann bereits im Jahr 2011 «Lets Dance», weshalb er sich gut Unterstützung bei ihr holen kann. Außerdem belegte der 52-jährige den zweiten Platz bei der Sat.1-Tanzshow «Dancing on Ice».Der RTL-«Superhändler» und Moderator Sükrü Pehlivan stand erst vor Kurzem auf der Bühne. Bei der RTL-Chartshow zeigte er bereits seine musikalische Begabung an dem türkischen Musikinstrument Saz. Nun versucht er sein Glück bei der Tanzshow. Die neue «Let’s Dance»-Staffel startet bei RTL am 21. Februar 2020.