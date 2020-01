Sat.1 legt «Big Brother»-Daily auf alten Sendeplatz - auch Late-Night-Show geplant

TV-News

Das Late-Night-Format, in dem dann über die Geschehnisse im Haus gelästert werden darf, läuft allerdings nicht täglich. Wie steht es um einen Livestream?

Wie soll «Big Brother» 2020 aussehen?

Wie die allerersten Staffeln - ein Haus, ein Bereich. 99% Es muss in "arm" und "reich" getrennte Bereiche geben. 99% Ein Bereich ist okay, aber Matches sind Pflicht! 99% Es braucht ein offenes Konzept, u.a. mit der Möglichkeit, Kontakt nach außen zu haben. 99% Hauptsache, dass Format entwickelt sich - wie in den USA oder UK - zu einem Strategie-Spiel 99% Stimmen: 112

Am 10. Februar 2020 startet das einst spannendste TV-Experiment Deutschlands in eine weitere Runde: Wenn20 Jahre alt wird, kehrt der Reality-Dino zurück: “Totale Überwachung” mit “Normalo-Kandidaten” heißt es dann erstmals in Sat.1 , nachdem die Show ihre Ursprünge bei RTL II hatte, zwischenzeitlich mit einer Normalo-Staffel aber auch schon bei sixx in der Late-Prime zu sehen war. Immer montags moderiert Jochen Schropp, bestens bekannt von «Promi Big Brother», die großen Entscheidungsshows ab 20.15 Uhr aus Köln.Die normalen Dailys, die es während der rund dreimonatigen Laufzeit geben wird, sendet Sat.1 immer um 19 Uhr, bestätigte Sat.1 am Samstag gegenüber Quotenmeter.de. «Big Brother»-Fans kennen diese Zeit bestens: Von Staffel vier an zeigte RTL II die Dailys ebenfalls in der Stunde vor 20 Uhr. Somit kommt es zu einem spannenden Duell, denn der Große Bruder duelliert sich dann mit «Berlin - Tag & Nacht», jener Produktion, die einst den Sendeplatz bei seinem ehemaligen Sender übernahm. «Big Brother» 2020 wird somit das schon seit Monaten eher quotenschwache «Genial Daneben - Das Quiz» ersetzen. Noch unklar ist, welche Ideen der Sender für den noch maroderen Slot um 18 Uhr hat. «Big Brother» wird als Daily zudem montags bis freitags laufen, aber am Wochenende pausieren. Hier ist der Slot mit «Grenzenlos» ► und «The Biggest Loser» belegt. Die Vortagswiederholungen will Sat.1 zudem im Vormittags-Programm unterbringen, immer direkt nach dem «Frühstücksfernsehen» um 10 Uhr. Anzunehmen, dass das Geschehen in der TV-WG also auch in Deutschlands populärster TV-Morning-Show aufgegriffen wird.An Bord sein wird - das freut die Fans - zudem auch sixx . Während der zwei Wochen «Promi Big Brother» zeigt die Senderin eine tägliche Late-Night-Show mit bissigen Kommentaren. «Big Brother» begleitet man ebenfalls mit einem solchen Format, das allerdings nur montags im Anschluss an die Live-Show gezeigt wird. In der Regel soll es um 22.45 Uhr beginnen und rund zwei Stunden lang laufen. Sat.1 bestätigt Quotenmeter.de, dass die Ausgaben vom Duo Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderiert werden. Einen 24-Stunden-Livestream aus dem Haus wird es nicht geben. Stattdessen verspricht Sat.1 das umfangreichste Online- und Social-Media-Paket in der Geschichte von «Big Brother».