Neues Jahr, neue Probleme: Sky zeigt siebte «Ray Donovan»-Staffel

Sky Atlantic bleibt ausstrahlender Sender der Showtime-Serie mit Liev Schreiber.

Sky Atlantic HD hat einen Sendeplatz für die neue, siebte Staffel der Showtime-Seriegefunden. Die neuen Episoden werden ab dem 14. Februar freitags um 20.15 Uhr linear ausgestrahlt und stehen danach natürlich zeitlich flexibel zur Verfügung. Anders als die Staffeln eins bis sechs, besteht Runde sieben nur aus zehn Folgen – also zwei weniger. Showtime in den USA wird kommende Woche das Staffelfinale ausstrahlen. Noch steht eine Bekanntgabe aus, ob die Serie damit endet oder ob Showtime noch einmal ein Jahr dranhängt.In der neuen Staffel arbeitet der von Liev Schreiber verkörperte Ray hart daran, endlich der Mann zu sein, den seine Familie braucht. Er macht mit seinem Therapeuten Dr. Amiot (Alan Alda) tatsächlich Fortschritte, seinen Ärger zu überwinden und seinem Vater zu vergeben. Doch Ray muss weiterhin Aufträge für den korrupte Bürgermeister Ed Feratti (Zack Grenier) übernehmen. Zu allem Überfluss bringt Ed ein Stück der Vergangenheit von Rays Vater Mickey (Jon Voight) nach New York. Ray ist gezwungen Antworten auf lange verschüttete Fragen zu suchen. Und um mit den Bedrohungen aus der Vergangenheit fertig zu werden, braucht es wieder den kompromisslosen Troubleshooter, der Ray einst war.Mickey-Darsteller Jon Voight wurde für seine Darstellung von Ray’s Vater vor sechs Jahren übrigens mit einem Golden Globe prämiert.