Melissa McCarthy stößt zu Nicole-Kidman-Serie hinzu

US-Fernsehen

Die Besetzung von «Nine Perfect Strangers» machte mit der Verpflichtung von McCarthy einen großen Sprung.

Bereits im Mai 2019 gab der Streaming-Anbieter Hulu grünes Licht für die Produktion von, das auf dem gleichnamigen Buch der «Big Little Lies»-Autorin Liane Moriarty basiert. Die Serie spielt in einem Boutique-Kurort, der Heilung verspricht. Neun gestresste Stadtbewohner versuchen dort ein besseres Leben zu bekommen. Nicole Kidman spielt die Direktorin des Resorts.McCarthy schlüpft in die Rolle der Francis, einer der „neun Fremden“. Sie wird zudem auch als ausführende Produzentin an Bord sein. Das ist McCarthys erste TV-Hauptrolle seit «Mike & Molly», für die Serie hat sie einen Emmy Award gewonnen. Hinter den Kulissen treffen sich viele von der HBO-Serie «Big Little Lies» wieder. Kidman wird zusätzlich zur ihrer Hauptrolle auch als ausführende Produzentin agieren. Bruna Papandrea und David E. Kelley produzieren. Zudem sind Kelley und John Henry Butterworth als Co-Autoren und Co-Showrunner an der neuen Serie beteiligt. Kidman, Papandrea und Kelley arbeiten auch an der kommenden HBO-Miniserie «The Undoing» zusammen.Papandrea, Steve Hutensky und Casey Haver produzieren für die Firma Made Up Stories, Kidman und Per Saari übernehmen die Arbeit für Blossom Films. Moriarty, Kelley und Butterworth werden ebenfalls für die Produktion verantwortlich sein. «Nine Perfect Strangers» soll erst im kommenden Jahr bei Hulu Premiere feiern.