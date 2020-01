Darts: ProSieben lässt Peter Wright gegen Fallon Sherrock antreten

TV-News

Unter anderem auch mit Frank Buschmann: ProSieben verrät das komplette Teilnehmerfeld der «Promi-Darts-WM 2020».

Der Spielmodus Bei der "Promi-Darts-WM" treten sechs Prominente - jeweils unterstützt von einem Profi-Darts-Spieler - gegeneinander an. Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf null kommen.

Fallon Sherrock schrieb bereits Geschichte, indem sie als erste Frau Spiele während der Weltmeisterschaft des Profiverbandes Professional Darts Corporation gewann. Nun könnte sie außerdem als erste Fraubei ProSieben für sich entscheiden. Denn sie gehört zum Teilnehmerfeld der am 4. Januar ab 20.15 Uhr live über den Äther gehenden Unterhaltungsshow. Neben ihr tritt auch PDC-Weltmeister Peter Wright an, der somit die Chance hat, innerhalb von vier Tagen zwei Weltmeisterschaften für sich zu entscheiden.Moderiert wird die «Promi-Darts-WM» von Christian Düren. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Sein Co-Kommentator ist Markus Krebs. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany. Veranstaltungsort ist das Maritim Hotel in Bonn.- Fußballer Max "KK10" Kruse + Darts-Weltmeister 2020 Peter "Snakebite" Wright- Handballer Pascal "The Bull's Eye Baller" Hens + Darts-Vize-Weltmeister 2020 Michael "Mighty Mike" van Gerwen- Fußball-Legende Luca "The Italian Top" Toni + Fallon "Queen of Palace" Sherrock- Moderator Daniel "The Early Bird" Boschmann + Phil "The Power" Taylor- Kommentator Frank "Darts Ninja" Buschmann + Max "Maximiser" Hopp- Influencerin Sarah "The Hurricane" Harrison + Gerwyn "The Iceman" Price