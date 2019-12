Adieu, Dirk Matthies: Jan Fedder ist gestorben

Köpfe

Über Jahrzehnte prägte der Mime das ARD-«Großstadtrevier». Kurz vor dem Jahreswechsel erlag er nun dem Krebs.

Das Jahr 2019 hält noch eine weitere traurige Nachricht bereit. Das Erste Deutsche Fernsehen und Millionen von Krimifans trauern um den Schauspieler Jan Fedder. Fedder, der im Januar 65 Jahre alt geworden wäre, erlag seinem Krebsleiden, wie am Montag bekannt wurde. Der Schauspieler und Synchronsprecher war in erster Linie durch sein Mitwirken an der ARD-Vorabendseriebekannt. Seit 1990 spielte er darin den norddeutschen Polizisten Dirk Matthies. Vom «Großstadtrevier» gibt es bis dato 32 Staffeln, eine 33. ist bereits produziert worden. Fedder stieg in Staffel sechs (Folge 37) ein. Die Serie ist eine NDR-Produktion. NDR-Intendant Lutz Marmor erklärte am Montagabend: "Ich bin traurig. Jan Fedder war ein Norddeutscher durch und durch: ehrlich, direkt, manchmal raubeinig, aber im Kern herzlich." Fedder sei, so sagte Marmor, ein echter Volksschauspieler gewesen."Er verkörperte verschmitzte Typen genauso überzeugend wie melancholische und wortkarge Menschen." Der NDR habe, wie Marmor ausführte, Jan Fedder viel zu verdanken. "Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt", verabschiedete sich der NDR-Intendant. "Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine großartige Lücke." Und er trübt auch ein bisschen die Vorfreude auf die neue Staffel Nummer 33, die Ende Januar im Montags-Vorabendprogramm des Ersten beginnen wird.Eigentlich sollte diese etwas ganz besonderes sein. Mit Staffel 33 wird die Serie ein komplett neues und endlich zeitgemäßes Set einweihen. Jan Fedder als Dirk Matthies war natürlich an Bord, als die Beamten am 3. Mai 2019 ihre neue Wache auf dem Gelände von Studio Hamburg bezogen. 16 Folgen entstanden in der neuen Wache, Neben Fedder stand auch Saskia Fischer in tragender Rolle für den ARD-Krimi vor der Kamera. In wie vielen Folgen er seinen Dirk Matthies letztlich wirklich darstellen konnte, ist übrigens offen. Im September 2019 musste Das Erste mitteilen, dass der Schauspieler wegen eines Sturzes vorübergehend aussetzen musste. Von einigen Wochen war damals die Rede. Ende 2019 sollte schließlich die komplette Staffel abgedreht sein.