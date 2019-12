Ungewöhnlicher Sendetermin: WELT gibt Fledermäusen unterm Weihnachtsbaum Raum

TV-News

An Heilig Abend zeigt der Nachrichtensender eine Doku in Erstausstrahlung.

24. Dezember – alljährlich verzichten zahlreiche Fernsehsender an diesem Abend auf Fernsehpremieren, weil bekannt ist, dass die Zahl der Fernsehenden – speziell noch um 20.15 Uhr – niedriger ist als sonst. Der in Berlin ansässige TV-Sender WELT handhabt das heuer anders; ab 20.05 Uhr läuft eine Fledermaus-Doku als Deutschland-Premiere.Die Dokumentation gewährt erstaunliche Einblicke in das Leben der sagenumwobenen Nachtflugtiere: Wussten Sie, dass die "Vampire" hierzulande fast ein halbes Jahr Winterschlaf halten, ohne zu erwachen? WELT verspricht: „Wenn die Nacht anbricht, beginnt ihre Zeit. Fledertiere machen auf der Erde rund ein Fünftel aller Säugetierarten aus. Fledermäuse sind meist klein, während die deutlich größeren Flughunde bis zu einen Meter Flügelspannweite haben. «Die fantastische Welt der Fledermäuse» beschreibt die beeindruckende Vielfalt im Reich der Nachtflieger - Bestäuber und Blutsauger, Kletterprofis und Meisterarchitekten, verformbare Gesichter und Saugnapf-Füße. Diese Kreaturen der Nacht sollten uns keine Angst machen. Sie verdienen unsere Bewunderung.“Nach der TV-Premiere ist die Doku auch auf Abruf verfügbar – unter anderem in der TV-App von WELT