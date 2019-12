Premiere: Colberts Late-Night-Show von CBS kommt ins deutsche Pay-TV

TV-News

Die Sendung soll ab Januar aber nicht täglich, sondern am Wochenende in einem Rutsch gezeigt werden.

Seit dem Ende von «The Tonight Show» mit Jimmy Fallon beim Digitalsender One war Deutschland um eine tägliche Late-Night-Show ärmer. 2020 wird sich das ändern, denn der kleine Bezahlsender Sat.1 Emotions überrascht mit der Bekanntgabe, dass man das CBS-Formatin sein Programm aufnehmen wird. Die Late-Night-Show wird dort allerdings nicht täglich gezeigt, sondern immer am späten Samstagabend.Die erste Ausstrahlung ist für den 4. Januar ab 22.45 Uhr vorgesehen. Ausgestrahlt werden sollen an diesem Abend drei Ausgaben am Stück – nämlich die Folgen, die CBS vom 1. bis zum 3. Januar ausstrahlte. Ab dem 11. Januar laufen samstags – meist ab 21.50 Uhr – alle fünf Ausgaben einer Woche am Stück. Neben Sat.1 Emotions wird Colberts Format auch bei JoynPlus+ zeitlich flexibel zum Abruf bereit stehen. Colbert ist bei CBS seit vier Jahren der Nachfolger des als legendär geltenden David Latterman, der 22 Jahre lang «The Late Show»-Host war.Colbert hat seinen Vertrag mit CBS mittlerweile verlängert – er besitzt Gültigkeit bis 2023. Colbert produziert die Show tagesaktuell im Ed Sullivan Theater in New York City, die Kameras laufen meist in den späten Nachmittagsstunden, ehe CBS die Bänder dann um 23.35 Uhr einschiebt und die Show in Amerika zeigt. Im Anschluss läuft bei CBS «The Late Late Show with James Corden», die in Deutschland Teil des Programms von Pay-Sender ProSiebenFun ist. Dort läuft die Show sonntags sowie von Dienstag bis Freitag auf leicht unterschiedlichen Sendeplätzen, oftmals aber gegen 22.45 Uhr.