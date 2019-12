DAZN bringt die Gelbe Wand ins Wohnzimmer

Sponsored Informerical Article

Sportcheck

09. Dezember 2019, 08:01 Uhr

Der Streaming-Dienst lässt die Fans hautnah in die Stadion-Atmosphäre eintauchen, egal ob zu Hause auf den Big Screens oder unterwegs auf den mobilen Geräten. Michael Bracher, einer der Content-Verantwortlichen bei DAZN, erklärt den Ansatz.

Gänsehautstimmung, Flutlicht, ein volles Stadion und die Spieler schmettern gemeinsam mit den Fans nach Abpfiff die Fußballhymne schlechthin, „You’ll Never Walk Alone“. Genau solche Momente lassen das Fußballherz auch auf der Couch höherschlagen. Am Dienstag wird es in der UEFA Champions League solche emotionalen Momente wiedergeben. Letzter Spieltag der Gruppenphase, eine vollbesetzte Südtribüne und für Borussia Dortmund geht es um alles oder nichts. Gegen Prag kann die Mannschaft von Lucien Favre den Einzug ins Achtelfinale sicherstellen. In Deutschland überträgt nur DAZN die Partie live und in voller Länge. Dabei will DAZN die Atmosphäre im Signal-Iduna-Park aufsaugen und dem Zuschauer nahestmöglich transportieren.„Wir fokussieren uns voll auf das Spielgeschehen und wollen den Zuschauer so nah wie möglich ans Spielgeschehen heranbringen. Manchmal reicht es einfach die Emotionen einzufangen und für sich sprechen zu lassen, wie in der vergangenen Saison nach dem wahnsinnigen Halbfinal-Rückspiel an der Anfield Road und den ‚You never walk alone‘-Gesängen der Fans gemeinsam mit den Spielern“, sagt Michael Bracher, SVP Content Northern Europe bei DAZN. Damals gelang Liverpool doch noch der Einzug in das Finale, nach der klaren 0:3 Niederlage im Camp Nou, auf sensationelle Art und Weise vor den eigenen Fans – und die dankten es mit dem Gesang der wohl größten Fußball-Hymne. DAZN reagierte damals prompt und zeigte die atemberaubenden Bilder von Anfang bis Ende. Ähnlich emotional war es in der UEFA Europa League Saison 2018/19 auch bei den Spielen der Frankfurter Eintracht. Während andere Anbieter in der Werbung waren, blieb DAZN noch im Stadion. Bracher sagt: „Wir bringen unsere Fans nah dran, denn unser Studio ist das Stadion.“DAZN zieht jeden Zuschauer direkt hinein ins Fanerlebnis. „Letzter Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Champions League, Dortmunds letzte Chance aufs Weiterkommen und die Fans werden für ihren BVB alles geben. Diese besondere Atmosphäre aus dem Signal Iduna Park wollen wir auch unsere Zuschauer spüren lassen“, verspricht Bracher. Der Zuschauer „schaut die Partie unterwegs auf dem Smartphone oder daheim auf dem Big Screen im Wohnzimmer, fühlt sich aber als wäre er mitten auf der Südtribüne.“