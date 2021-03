Spielfilmhighlights mit starken Persönlichkeiten bei KiKA

TV-News

Im März warten auf die KiKA-Zuschauer noch einige Spielfilmhighlights mit starken Persönlichkeiten im Zentrum des Geschehens.

Kinder-Sender KiKA gibt zum Ende des Monats März zwei Filmen eine Sendeplattform, welche direkt auf starke und berührende Persönlichkeiten abzielen. Beigeht es um die Beziehung zwischen zwei ungleichen Brüdern und inversucht die zwölfjährige Candice das Glück ins Leben ihrer Mitmenschen zurückzuholen. Hinter den Titeln versteckt sich jeweils ein mitreisende und bewegende Geschichte, welche für Kinder gleichermaßen unterhaltsam wie lehrreich sein kann.«Mein Bruder, der Superheld» begleitet die Brüder Jack und Gio, wobei die Story damit startet, dass der fünfjährige Jack seinen neugeborenen Bruder kennenlernt. Die Eltern der beiden beschreiben Gio als besonderes Kind, da er das Down-Syndrom hat. In der frühen Kindheit macht Jacks Verstand aus der Behinderung seines Bruders eine Art Superkraft, jedoch mit steigendem Alter schwindet diese kindliche Ansicht zusehends. Im Teenageralter ist Gio für Jack zunehmend peinlich, er verschweigt die Verwandtschaft zu seinem Bruder, boykottiert sogar dessen YouTube-Kanal. Als sich Jack immer tiefer in Ausflüchte und Lügen verstrickt verliert er immer mehr das Vertrauen seiner Freunde und das seiner Familie. Nur Gio hält stets fest zu seinem Bruder. Grundsätzlich basiert die Geschichte auf dem biografischen Bestseller-Roman von Giacomo Mazzariol, in welchem der Autor liebevoll vermittelt, wie viel Verzeihen mit Liebe zu tun hat und wie stark die Verbindung zwischen Menschen sein kann. KiKA zeigt den mitreisenden Film am 20. März um 13:30 Uhr und anschließend im KiKA-Player.Beginnt die Geschichte von «Mein Bruder, der Superheld» noch mit einem neuen Familienmitglied, so geht es inum den Verlust eines geliebten Menschen. Nachdem die mittlerweile zwölfjährige Candice ihre Kleinschwester an den plötzlichen Kindstod verlieren musste liegt die Trauer innerhalb der Familie sehr schwer. Doch Candice steht der großen Trauer mit ihrem grenzenlosem Optimismus gegenüber und möchte mit aller Kraft die trauernde und zerstrittene Familie wieder vereinen. Zunächst scheitern alle Versöhnungsversuche, jedoch lässt sich Candice davon nicht abschrecken. Auch hier findet die Geschichte in einem Roman ihre Vorlage, «Das Blubbern von Glück» stammt als Buch aus der Feder des Autors Barry Jonsberg. Bei KiKA wird der Film am 27. März um 13:40 Uhr zu sehen sein.Auch in Zukunft gibt es bei KiKA weitere Filmhighlights mitund. Die Pfefferkörner prägten als Serie bereits mehrere Generationen vor den Bildschirmen, in Spielfilmlänge dürfen sich Fans nun auf eine spannende Mission freuen. Am 26. März um 19:30 Uhr können Jung und Alt inund damit in einen mysteriösen Fall eintauchen. Ein Filmabenteuer für die ganze Familie erwartet die Zuschauer dann am 2. April um 19:30 Uhr mit. Hier kann sich auf eine aufregende Schnitzeljagd um den ganzen Planeten gefreut werden.