Esports bei ProSieben Maxx mit eigener Free-TV-Sendung

TV-News

Seven.One Sports will außerdem künftig die Berichterstattung zum weltweiten Geschehen rund um Esports und Gaming auf einer Plattform vereinen.

Weltweit finden Wettkämpfe auf Profi-Ebene mit hohen Preisgeldern statt und mehrere Milliarden Menschen verbringen gerne Zeit in virtuellen Welten. Doch wer sich über alle Themen aus der Branche informieren möchte, muss sich die Informationen bislang auf verschiedenen Plattformen suchen. Seven.One Sports will mit ihrer eigenen Website esports.com künftig die Berichterstattung zum weltweiten Geschehen rund um Esports und Gaming auf einer Plattform vereinen. Mit kürzlich verbesserten Features soll das Erlebnis auf der Seite verbessert werden.Außerdem soll ab dem 3. März mit «esports.com TV» ein eigenes TV-Magazin auf ProSieben Maxx starten. Jeden Mittwoch ab 23.55 Uhr berichtet die Sendung über Neuigkeiten aus dem Gaming- und Esports-Bereich und löst damit das bisherige Esports-Magazin «ran Esports: Professional. Gaming. Magazine.» ab.„In 2020 ist die Nutzung von esports.com allein im deutschsprachigen Raum um das Zehnfache gestiegen.“, sagt Stefan Zant, Geschäftsführer Seven.One Sports und der esports.com GSA GmbH und fügt hinzu: „Wir sind überzeugt davon, dass unser Angebot auch weltweit die Anlaufstelle Nummer 1 für News, Trends, Wettbewerbe oder Gaming allgemein werden kann. Wir wollen ein erstklassiges Esports-Erlebnis schaffen, das Gaming-Begeisterte auf der ganzen Welt erreichen und zu Fans machen kann. Unser englischsprachiges Portal soll dabei keine Blaupause der deutschen Version sein, sondern eine größere Bandbreite an internationalen Themen abdecken. Wichtig ist für uns, dass sich die User auf ihrem Kenntnisstand zu Gaming und Esports genau abgeholt fühlen und gerne wiederkommen – und zwar nicht nur lokal hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt.“