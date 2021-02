Rock Antenne bekommt Sendeplatz bei Deluxe Music

TV-News

Die größten, beliebtesten und neuesten Rock-Hits stehen auf der Programmliste.



Von nun an wird der Radiosender Rock Antenne Sound und der Fernsehsender Deluxe Music die kultigsten Musikvideos in der Rockgeschichte für die neue TV-Show «Rock Antenne Deluxe» liefern. Dank der Zusammenarbeit der beiden Marken gibt es jeden Mittwoch zwischen 23:00 Uhr und 1:00 Uhr morgens ganz viel Rock für Ohren und Augen. Ein ansprechendes Umfeld für alle Rockfans.„Ohne Rockmusik und ohne Musikvideos wäre die Welt um einiges langweiliger.“, sagt Ulrike Unseld, die bei High View das Musikportfolio verantwortet und ergänzt: „Wir freuen uns mit Rock Antenne einen reichweitenstarken und leidenschaftlichen Partner gefunden zu haben. «Rock Antenne Deluxe» ist von Rockliebhabern für Rockfans gemacht. Hier kann man gemeinsam abrocken, Erinnerungen wecken und Neues entdecken. Zudem bieten wir natürlich mit der Bündelung der Reichweite von Radio und TV auch Partnern der Musikindustrie und Markenpartnern direkten Zugang zu der wohl leidenschaftlichsten Fangemeinde und Zielgruppe – den Rockfans. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern und auf viele neue Fans.“Geschäftsführer und Programmchef von Rock Antenne Guy Fränkel meint dazu: „Fernseher an, Musik lauter und abrocken! Ich bin total geflasht von der geballten Rockkompetenz unserer beiden Stationen und freue mich sehr auf das einzigartige Projekt mit Deluxe Music. Unsere Hörer und User werden es lieben, dass sie den besten Rock nonstop aus dem Radio jetzt sogar im TV zu sehen bekommen - und ich auch“, so