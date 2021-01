«In with the Devil»: Apple findet einen Cast

US-Fernsehen

Die Miniserie «In the Devil» steht kurz vor ihrer Bestellung.

Der Unterhaltungskonzern Apple arbeitet an neuem Stoff für AppleTV+. Man steht kurz vor der Bestellung der Miniserie, in der Taron Egerton und Paul Walter Hauser die Hauptrollen übernehmen werden.Die sechs Episoden umfassende Serie würde auf dem 2010 erschienenen Roman "In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" von James Keene und Hillel Levin basieren. In dem Buch wird die Geschichte von Keenes wahrem Leben erzählt, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, aber seine Freiheit im Austausch für das Überreden eines Geständnisses von einem Mitgefangenen anbot.Dennis Lehane wird die Adaption schreiben und als ausführender Produzent fungieren. Bradley Thomas, Dan Friedkin und Ryan Friedkin von Imperative Entertainment werden zusammen mit Egerton, Richard Plepler (EDEN Productions), Alexandra Milchan, Scott Lambert, Kary Antholis und Keene ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Michaël R. Roskam wird bei der Serie Regie führen und die Produktion übernehmen. Apple Studios wird produzieren.