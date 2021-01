UPDATE: Kurzfristige Programmänderung: Auch ProSieben begleitet Joe Biden

TV-News

Wenn am Mittwoch Joe Biden seinen Amtseid schwört ist auch der Unterföhringer Sender live dabei.

ProSieben veröffentliche am Nachmittag Details zur Sendung. So führen die Moderatorin Viviane Geppert und der in den USA geborene Moderator Steven Gätjen durch das Programm ab 17:45 Uhr. Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt Professor Simon Wendt wird als Experte zugeschalten sein. Als weiteren Gast begrüßt das Moderatorenduo Thomas Hayo, der in den vergangenen Monaten mit der Kamera durch die USA gereist ist und US-Bürger interviewt hat. Hayo wird von seinen Erfahrungen berichten und dem Publikum dabei erklären, wie gespalten die Vereinigten Staaten von Amerika sind.Via Twitter gab ProSieben am Montag bekannt, dass es am Mittwoch zu einer kurzfristigen Programmänderung kommen wird. Ab 17:45 Uhr begleitet die rote Sieben die Amtseinführung von Joe Biden und dessen Vize-Präsidentin Kamala Harris live. Weitere Details über daswie etwa zum Umfang oder Ablauf der Sendung wurden nicht genannt.Zu dieser Zeit ist für gewöhnlich das Magazinim Programm bei ProSieben , danach folgt täglich ab 18:00 Uhr die. Die Nachrichtensendung wird wohl dementsprechend ausgeweitet und mit Liveberichten aus Washington versehen.Mit der Programmänderung steht ProSieben nicht allein da, auch RTL kündigte eine Sondersendung ab 17:55 Uhr. Das Erste ZDF , ntv, WELT und Phoenix werden sich ebenfalls in Sondersendungen – teilweise ebenfalls live – dem 46. Präsidenten und Nachfolger von Donald Trump widmen.