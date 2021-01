Joko verteidigt sich vor 1,67 Millionen

Quotennews

Die zweite Ausgabe von «Wer stiehlt mir die Show?» war ebenfalls erfolgreich.

In der vergangenen Woche konnte sich Joko Winterscheidt in seiner neuen Show behaupten. Seine Gäste gewannen nicht, sodass der Entertainer auch weiterhin durch die Sendung führen durfte. Die Premiere war vor einer Woche ein voller Erfolg, denn die rote Sieben erzielte 1,87 Millionen Zuschauer, wovon 1,32 Millionen zu den Umworbenen gehörten. 14,2 Prozent wurden bei den jungen Menschen verbucht.Nun setzte ProSieben auf die zweite Ausgabe, in der Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk sowie Wildcard-Gewinnerin, die 30-jährige Asena aus München, die Sendung für sich entscheiden wollten. Die mehrstündige Sendung verbuchte 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dieses Mal bei 5,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 1,17 Millionen Zuseher unterhalten, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf gute 13,2 Prozent. Die junge ProSieben-Show landete bei den Umworbenen auf den zweiten Primetime-Platz.Ab 22.30 Uhr wiederholte ProSieben seine Donnerstag-Show, die mit 1,50 Millionen Zuschauern startete. 1,02 Millionen junge Zuschauer sahen die Premiere, die auf 11,2 Prozent Marktanteil kam. Im Anschluss an «Wer stiehlt mir die Show?» konnte die Sendung erneut überzeugen, 0,63 Millionen Zuschauer sahen zu. In der Zielgruppe fuhr man leicht überdurchschnittliche 10,1 Prozent Marktanteil ein.