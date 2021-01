«disco» feiert 50 Jahre Jubiläum bei «ZDF-Kultnacht»

TV-News

Das Jubiläum im kommenden Monat wird mit zwei Ausgaben der ZDF-Kultnacht gefeiert.

Am 13. Februar 1971 wurde die erste Folge des Musikshow-Klassikers mit Ilja Richter als Moderator ausgestrahlt. Diese bestand neben Live- und Playback-Auftritten von damals aktuellen Interpreten, unter anderem auch aus Sketchen von Richter und anderen Schauspielern sowie Videos von Bands, die nicht kommen wollten oder konnten. Doch der Namewar nicht immer Programm, denn die Anfangszeit der Show war von Beat und Rock geprägt. Erst zum Ende der Siebziger Jahre wurde die Disco-Ära zum Markenzeichen der Musikshow, die dann auch damit durch die Decke ging. Insgesamt wurden erstaunliche 133 Episoden von 1971 bis 1982 der Show produziert.In den zwei Ausgaben der ZDF-Kultnacht werden noch einmal die Highlights der Show aufgezeigt. Darunter sind unter anderem die Auftritte von ABBA, T. Rex, The Sweet, Marianne Rosenberg, Middle of the Road, Status Quo, Udo Jürgens, Falco, Barry Ryan, Rex Gildo, Vicky Leandros, Bay City Rollers, Les Humphries Singers, Smokie, Suzie Quatro, Nazareth, Bonnie Tyler, Slade, Julio Iglesias, Golden Earring, Soft Cell, Chris Norman oder Hot Chocolate. Auch Neil Diamond, Cat Stevens und Rod Stewart oder die Disco-Ikonen Boney M. und Amanda Lear.Vom 13. auf den 14. Februar wird ab 1.00 Uhr der erste Teil vonim ZDF ausgestrahlt, gefolgt vom zweiten Teil, welcher in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar ab 2.10 Uhr ebenfalls beim Mainzer Sender zu sehen ist.