Julia Roberts geht zu Apple

US-Fernsehen

Die Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Serie.

Die Hauptrolle der neuen Serieübernimmt Schauspiel-Ikone Julia Roberts. Der Streamingdienst von Apple hat die Serienadaption des gleichnamigen Romans von Laura Dave bestätigt. Roberts wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführende Produzentin fungieren.Reese Witherspoon und Lauren Neustadter werden mit dem Unternehmen Hello Sunshine ebenfalls zu den Produzenten gehören. Witherspoons Firma hat das Buch von Dave gesichert. Das Unternehmen wird dies nun für das Fernsehen adaptieren. Marisa Yeres Gill und Lisa Gillan werden zusammen mit Roberts produzieren. Red Om Films wird zusammen mit 20th Television das Projekt umsetzen.«The Last Thing He Told Me» ist das neuste Projekt, das Hello Sunshine bei Apple in Auftrag gegeben hat. Erst kürzlich hat man das Drama «Surface» mit Gugu Mbatha-Raw bei AppleTV+ untergebracht, man produziert auch «The Morning Show».