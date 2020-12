Primetime-Check

Blockbuster auf ProSieben oder deutscher Fernseh-Film in Sat.1? Wie schlugen sich die Corona-Sondersendungen im Ersten und bei RTL?

Das Erste begann den Abend mit einem halbstündigenund informierte damit 5,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 1,27 Millionen Jüngere. Damit holte der öffentlich-rechtliche Sender Marktanteile von 16,6 und 14,4 Prozent.drückte im Anschluss die Reichweiten auf 4,03 und 0,52 Millionen Seher, was 12,7 respektive 6,0 Prozent zur Folge hatte.lockte ab 21:35 Uhr dann 4,37 Millionen Krankenhaus-Fans an. Der relative Sehbeteiligung stieg auf 14,9 Prozent. Bei den Jungen wurden 6,7 Prozent gemessen.behielt danach noch 3,02 Millionen Zuschauer und kam auf einen Marktanteil von 12,7 Prozent. Das ZDF startete mit der-Doku «Amazon gegen Einzelhandel» in den Abend und informierte 2,68 Millionen Zuschauer, 0,59 Millionen waren 14- bis 49-Jährige. Damit wurden 8,2 Prozent insgesamt und 6,7 Prozent bei den Jüngeren gemessen.hielt die Gesamtreichweite nahezu konstant bei 2,67 Millionen, was den Marktanteil auf 8,2 Prozent steigerte. In der jungen Zuseherschaft wurden 0,70 Millionen und 8,2 Prozent gemessen. Dastrieb die Werte ab 21:45 Uhr nach oben: 3,85 beziehungsweise 1,07 Millionen schalteten ein. Die Marktanteile beliefen sich auf 13,3 und 13,1 Prozent.holte zum Abschluss der besten Sendezeit 2,10 Millionen Zuschauer, wovon gut ein Viertel jünger waren. Der Mainzer Sender holte damit 9,5 respektive 8,6 Prozent.Bei den Privatsendern lag RTL am Abend an der Spitze. Vor allem dasab 20:15 Uhr sorgte für hohe Werte. 2,70 Millionen schalteten ein. Dies sorgte für 8,3 Prozent relative Sehbeteiligung. In der Zielgruppe standen 1,36 Millionen Interessierte und 15,6 Prozent zu Buche.profitierte vom guten Vorlauf und ergatterte 1,73 Millionen Zuschauer. In der werberelevanten Gruppe holte der Kölner Sender 14,1 Prozent. VOX baute ab 20:15 Uhr auf. Die irische Weihnachtsausgabe mit Angelo Kelly unterhielt 1,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,36 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die Einschaltquote in der Zielgruppe betrug schwache 4,2 Prozent. RTLZWEI markierte mitein 1,24-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,71 Millionen Umworbene waren. Die Marktanteile lagen bei guten 4,0 insgesamt und starken 8,2 Prozent bei den jungen Sehern.ProSieben strahltemit Leonardo DiCaprio aus und versammelte damit 1,40 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Die Quote betrug insgesamt 5,0 Prozent. In der werberelevanten Gruppe holte die rote Sieben 0,67 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent. Sat.1 setzte aufund generierte eine Reichweite von 1,95 Millionen. Beim jungen Publikum stand eine relative Sehbeteiligung von 7,4 Prozent auf dem Papier. Eininformierte danach noch 0,97 Millionen Zuschauer. Dier Zielgruppenanteil stieg auf 7,4 Prozent. Kabel Eins zeigte die Liebeskomödieund lag damit im Senderschnitt. 1,02 Millionen ab drei Jahren schauten zu, 5,1 Prozent in der Zielgruppe wurden gemessen.behielt danach noch 0,63 Millionen Zuseher. Die Quote sank leicht auf 4,7 Prozent.