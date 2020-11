Übernatürliche Reality statt «Welpentrainer» bei sixx ab Dezember

TV-News

Zwei neue Formate über Geister-Medien aus den USA ersetzen ab Dezember den Vorabend-Slot.

Nun hat Sixx zwei neue übernatürliche US-Reality Formate angekündigt, die ab Dezember den Vorabend-Slot von «Der Welpentrainer», der noch bis zum 22. November läuft. In der Zwischenzeit wird dort aufgrund des „Style Day“ «Sex and the City» am Vorabend laufen.Ab dem 6. Dezember ab 18.00 Uhr im Doppelpack werden die Folgen von(«The Thomas John Experience») gezeigt, in dem der titelgebende John quer durch Amerika reist, um als Medium angeblich mit den Verstorbenen zu reden, um persönliche Botschaften an die noch lebenden Lieben weiterzuleiten.Ebenfalls ab dem 6. Dezember um 19.20 Uhr startet(«Hollywood Medium with Tyler Henry»), mit dem genau gleichen Konzept, nur dass das Medium Tyler Henry heißt und Prominente in den Fokus gerückt werden, die dann angeblich Botschaften von ihren Angehörigen erhalten.