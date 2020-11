Mary-Louise Parker steigt bei Netflix-Serie ein

US-Fernsehen

Auch Nick Offerman wird bei dem Colin-Kaepernick-Projekt dabei sein.

Mary-Louise Parker und Nick Offerman haben sich der Besetzung der Miniserie von Netflix über die prägenden Jahrer von Colin Kaepernick,, angeschlossen. Die beiden bekannten Schauspieler werden jeweils die Adoptiveltern von Kaepernick, Teresa und Rick, porträtieren. Sie schließen sich Jaden Michael an, der den Profisportler spielen wird.Kaepernick spielte sechs Jahre in der NFL für die San Francisco 49er, bevor er zum freien Spieler wurde, nachdem er sich entschieden hatte, von seinen Spielen im Jahr 2016 bei der Nationalhymne im Stadion zu knien. Diese Aktion war seine Art, gegen Polizeibrutalität und systemischen Rassismus zu protestieren.Die sechs Episoden umfassende Serie soll sich jedoch nicht auf Kaepernicks jüngste Aktionen konzentrieren, sondern seine Jugendzeit erkunden, in der er seine sportlichen Fähigkeiten entwickelte. Hinter dem Projekt steht Erfolgsproduzentin Ava DuVernay.