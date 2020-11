Benz-Baracken bleiben auch gegen Fußball motiviert

Quotennews

Mit seinem alternativen Programm fährt der Grünwalder Sender RTLZWEI weiterhin gut.

Während sich die Zuschauer am Dienstagabend vorwiegend mit König Fußball unterhielten, gab es noch eine Gruppe von Zusehern, die sich lieber mit den Benz-Baracken von Mannheim abfinden wollten. 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten eine neue Folge, die einen Marktanteil von 3,8 Prozent verbuchte.Dieses Mal herrschte dicke Luft zwischen Beate und ihrem Sohn Pascal. Dieser besuchte zwar bis vor Kurzem eine Schule für Menschen mit Behinderung, doch dort fühlt er sich nicht ausreichend gefördert. 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten am Dienstagabend, wie der 19-Jährige aufgrund der hohen Fehlzeiten suspendiert wurde. Wie Beate ihm mit einem Rauswurf drohte, brachte 7,2 Prozent in der Zielgruppe.Im Anschluss wiederholte RTLZWEI mit der Folge „Niedergörsdorf – Alters Lager (1)“. 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wollten das Drama um Franziska sehen, die sehr unter der Trennung von ihren Kindern leidet, die nun in der Obhut des Jugendamtes sind. Der Marktanteil lag bei 3,9 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden 7,0 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 0,36 Prozent.