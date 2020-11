«Der König der Kindsköpfe»: Wenn zwei sich duellieren, freut sich der Dritte

TV-News

Ab dem 1. Dezember um 20.15 Uhr kämpfen Barth, Pocher und Tall in einem ultimativen Kampf, wer der größte Kindskopf unter ihnen ist.

Mitgeht wohl eines der ultimativsten Live-Battles auf RTL vom Stapel, indem die Comedy-Titanen Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall in fiesen Duellen und Aufgaben sich beweisen müssen, um am Ende eventuell zum König der Kindsköpfe gekrönt zu werden, denn es kann nur Einen geben. Ab dem 1. Dezember um 20.15 Uhr kämpfen die drei Comedians in insgesamt vier Live-Shows.Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass sich in den ersten drei Sendungen sich jeweils zwei von ihnen duellieren und der Dritte im Bunde darf sich freuen, denn er moderiert und darf die Challenges & Aufgaben so fies gestalten, wie er möchte. Die erste Show moderiert Oliver Pocher, danach Mario Barth und zuletzt Chris Tall. Das Finale als gemeinsamer Dreikampf findet am 22. Dezember statt, moderiert von Laura Wontorra.ist eine Eigenentwicklung von RTL und die vier Folgen werden von Constantin Entertainment produziert. Verantwortliche der Live-Shows sind Nico Rossmann und Cedric Theisen unter der Leitung von Markus Küttner, der RTL-Bereichsleitung Unterhaltung/Daytime.