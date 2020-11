«Prince Charming» wird binnen einer Woche kein Superheld

Quotennews

Die zweite Staffel der Reality-Doku läuft weiterhin nur mau. Im Vorfeld enttäuschten auch weitere Doku-Soaps.

Der TV-Sender VOX startete am vergangenen Montag mit einer Programmumstrukturierung durch. Erst zwischen März und Juni setzte die Kölner Fernsehstation auf, nur knapp viereinhalb Monate nach dem Ende der ersten Season geht es schon mit der zweiten Runde weiter. Zum Auftakt wurden nur 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbucht.Die zweite Folge, die am Montag um 22.15 Uhr lief, erreichte 3,5 Prozent bei den Umworbenen. Nachdem die erste Episode auf 0,21 Millionen Umworbene kam, erreichte der zweite Part 0,19 Millionen. Insgesamt wurden 0,41 Millionen Zuschauer ermittelt, die Doku-Soap floppte mit 3,5 Prozent Marktanteil. Um 20.15 Uhr setzte VOX auf eine neue Folge von. In dieser Woche wollten 1,02 Millionen Menschen sehen, wie sich die Menschen auf den Balearen mit Corona auseinandersetzten.Bei den Umworbenen fuhr die Produktion 0,41 Millionen Zuschauer ein, bei den jungen Leuten standen X Prozent auf der Uhr. Zwischen 21.15 und 22.15 Uhr strahlte VOX eine neue Folge vonaus. Die Sendung, die nach der Produktion von «Das Sommerhaus der Stars» gedreht wurde, kam in der zweiten Woche auf 0,94 Millionen Zuschauer und 3,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr man 0,41 Millionen Zuseher ein, die Robens verbuchten 4,7 Prozent Marktanteil.