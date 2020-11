Gelungenes Finale für «Das Sommerhaus der Stars»

Quotennews

Mit der Kürung des Promipaars 2020 endete die diesjährige Staffel. Im Anschluss überzeugte auch «Temptation Island VIP».



Zum letzten Mal in diesem Jahr ging am gestrigen Sonntagabendauf Sendung. Im großen Finale kämpften die verbleibenden Paare um den Titel „Das Promipaar 2020“ und einen Preis von 50.000 Euro. Schließlich durften sich Andreas und Caro Robens über den Sieg freuen. Im Halbfinale in der Vorwoche waren die Quoten vom gewohnt starken Niveau etwas abgefallen. 2,26 Millionen Fernsehenden schauten zu und sicherten sich somit passable 7,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren waren 1,24 Millionen Interessenten dabei, die überdurchschnittliche 12,8 Prozent ergatterten.Zum Finale steigerte RTL diese Werte noch einmal und landete diesmal bei 2,42 Millionen Fernsehzuschauern. Somit schloss der Sender die Staffel mit soliden 7,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt ab. In der Zielgruppe erhöhte sich die Reichweite auf 1,34 Millionen Umworbene. Auch hier lief es mit guten 13,8 Prozent Marktanteil deutlich besser als in der Vorwoche, allerdings nicht so gut wie zu Beginn der fünften Staffel.Ab 23.05 Uhr schloss sich schließlich die Realityshowan. Eine Woche zuvor kamen 1,50 Millionen Begeisterte auf eine Sehbeteiligung von guten 9,8 Prozent, während 0,75 Millionen Werberelevante hohe 17,0 Prozent Marktanteil einfuhren. Mit diesen Ergebnissen konnte das Format nun nicht mehr mithalten. 1,38 Millionen Fernsehende sorgten dennoch für eine gute Quote von 9,3 Prozent. RTL durfte auch mit den 0,70 Millionen Werberelevanten zufrieden sein, die einen starken Marktanteil von 15,4 Prozent einfuhren.