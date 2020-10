Primetime-Check

Wie schnitt «Exit» im Ersten ab? Punktete das ZDF mit «Da kommst Du nie drauf!»?

Das Erste startete am Mittwoch mit einemin die Primetime, das von 6,45 Millionen Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil lag bei 19,8 Prozent. Im Anschluss kamauf 2,44 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 8,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man zunächst 20,7, dann 7,6 Prozent Marktanteil ein. Das Magazinverzeichnete ab 22.05 Uhr noch 5,3 Prozent der Jungen, insgesamt standen 7,4 Prozent auf der Uhr.bescherte dem ZDF 4,72 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 15,4 Prozent. Mit demsorgte man für 5,11 Millionen Zuschauer und 19,0 Prozent. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 19,0 und 13,6 Prozent. Das Finale vonsicherte sich bei Sat.1 nur 1,30 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe fuhr das Format nur 8,0 Prozent Marktanteil ein.Bei RTL buhlten Männer um, das Schauspiel sahen sich 1,92 Millionen Zuschauer an. Mit 1,15 Millionen Umworbenen sicherte sich der Sender 13,3 Prozent Marktanteil. Zuvor kam einauf 1,45 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil sorgte für 14,8 Prozent. Mit 2,87 Millionen Zuschauer war das Interesse groß. Unterdessen unterhieltenund1,33 und 1,18 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen in der Zielgruppe bei 8,5 und 7,5 Prozent. Zwei Folgen vonbrachten VOX nur 4,3 und 4,6 Prozent, insgesamt waren 1,07 und 1,09 Millionen Menschen mit von der Partie.Eine Doppelfolge derbescherte RTLZWEI 4,6 und 4,3 Prozent der jungen Leute. Bei den ab 3-Jährigen begeisterte die Großfamilie 0,76 und 0,68 Millionen Zuschauer. Bei Kabel Eins holte1,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe sorgte man für 5,0 Prozent.