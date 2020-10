«Das Tal der Mörder»: Passable Premiere im ZDF

Quotennews

Das Erste fuhr mit der Wiederholung von «Sauerkrautkoma» ein ganzes Stück besser.



Das Dramahatte seine Premiere im deutschen Fernsehen am Vorabend im ZDF . Zuvor war der Film bereits im September in Österreich ausgestrahlt worden. 4,40 Millionen Zuschauer reizte die Erstausstrahlung, was gute 13,8 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei 0,51 Millionen Jüngeren wurde zudem eine solide Sehbeteiligung von 5,7 Prozent erzielt. Gegen den neuen Staffelauftakt von «Bauer sucht Frau» bei RTL kam das Programm somit nicht an.Im Anschluss ab 21.45 Uhr erhöhte dasdie Reichweite auf 4,90 Millionen und sorgte für einen starken Marktanteil von 18,0 Prozent. Zudem erreichten die 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährigen nun ein ausgezeichnetes Ergebnis von 10,9 Prozent. Der Thrillerüberzeugte schließlich noch 2,57 Millionen Filmfans und beendete den Abend mit guten 15,9 Prozent. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren waren noch passable 5,5 Prozent drin.Auch Das Erste schlug sich zur Primetime mit einer Wiederholung von «Sauerkrautkoma» ► besser als das ZDF und lockte 4,68 Millionen Fernsehende auf den Sender. Somit waren gute 14,7 Prozent möglich. Es schalteten außerdem 1,17 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft ein, welche für eine überragende Quote von 13,2 Prozent sorgten. Die Reportageab 21.45 Uhr war nicht mehr ganz so sehr gefragt. 2,64 Millionen Zuschauer kamen hier auf annehmbare 9,8 Prozent. Bei den Jüngeren sank die Reichweite auf 0,65 Millionen und der Marktanteil ging auf gute 8,6 Prozent zurück.