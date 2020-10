«The Bay» und «Josephine Klick» werden erneut gezeigt

TV-News

Sat.1 Emotions hat ab Anfang November Wiederholungen der britischen und der deutschen Krimiserie im Programm.



Die britische Krimiseriewird ab dem 9. November erneut in Sat.1 Emotions ausgestrahlt. Los geht es am Montag ab 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen, eine zweite Staffel sollte ursprünglich Anfang 2020 auf Sendung gehen, wurde aufgrund der Corona-Lage jedoch verschoben. Die ersten Folgen waren im Vereinigten Königreich Anfang 2019 beim Sender ITV ein großer Erfolg.Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Vermisstenfall im nordenglischen Küstenort Morecambe Bay. Die beiden Teenager-Zwillinge Holly und Dylan Meredith sind spurlos verschwunden. Detektive Sergeant Lisa Armstrong wird mit dem Fall beauftragt und muss nicht nur nach Hinweisen suchen, sondern auch die betroffene Familie emotional betreuen. Als ihre geheime Verbindung zu der Familie ans Licht kommt, stellt sich dies jedoch als schwieriger heraus als gedacht.Auch die deutsche Krimiseriewird bei dem Pay-TV-Sender ein weiteres Mal ausgestrahlt, nachdem die zwei Staffeln erstmals von 2014 bis 2015 zu sehen waren. Ab Mittwoch, dem 11. November ab 23.55 Uhr starten die ersten beiden Folgen direkt nacheinander. Insgesamt bestehen die zwei Staffeln aus jeweils sechs Folgen.Aus ihrem Heimatort Bielefeld flüchtet Kriminalkommissarin Josephine Klick in die Anonymität der Großstadt Berlin. Ihre beiden Kollegen Fritz Munro und Alexander Mahler sind wenig erfreut von der neuen Kommissarin und behandeln sie auch dementsprechend. Doch Josephine hat ein großes Selbstbewusstsein und lässt sich nicht unterkriegen. Ihr Instinkt, ihre Hartnäckigkeit und ihre schnelle Auffassungsgabe lösen einige Fälle.