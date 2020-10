«Liebe.Jetzt!» erhält zweite Staffel mit fünf neuen Episoden

TV-News

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 10:20 Uhr

Diesmal soll insbesondere die Weihnachtszeit unter Corona in den Fokus genommen werden.

Die Seriewird nun mit fünf neuen Kurzgeschichten erweitert. Diese fünf Episoden der in Corona-Zeiten produzierte Serie können am ersten Dezember ab 23.15 Uhr auf ZDFneo am Stück angeschaut werden. In der Mediathek werden sie bereits am 29. November ab 10 Uhr freigeschaltet.Beide Staffeln setzen das Zusammenleben in Zeiten von Corona in den Mittelpunkt, mit dem Unterschied, dass die zweite Staffel «Liebe. Jetzt! Christmas Edition» sich um die Weihnachtszeit dreht und mit zwei neuen und drei weitererzählten Geschichten glänzt. Mit von der Partie sind beispielsweise Lea Zoë Voss, Maryam Zaree, die ebenfalls Drehbuch schreibt und Regie führt, Leonard Scheicher, Dela Dabulamanzi, Sebastian Fräsdorf und Steffen Münster.Diese neue Edition wird von Studio Zentral produziert unter Namen wie Lasse Scharpen, Lucas Schmidt und Darina Seng. Die Drehbücher stammen neben Zaree von Alexander Lindh, Lena Krumkamp, Claudius Beutler, Corinna Poetter, Luisa Hardenberg, Anette Lober und Anne M. Kessel.