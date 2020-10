US-Fernsehen

von Marcel Preisendörfer 20. Oktober 2020, 09:59 Uhr

Das kalifornische Unternehmen kündigt keine zweite Staffel an.

Die Science-Fiction-Drama-Serieauf dem VOD-Dienst Netflix erhält keine zweite Staffel mehr, nachdem die Erste am vierten September ihr Debut hatte.Die zehn Episoden starke Serie, die sich um «Away»-Star Hilary Swank als Astronaut Emma Green dreht, die die erste bemannte Mars Expedition an Bord des Raumschiffes „Atlas“ anführt, ist vom Esquire Artikel mit dem gleichen Namen von Chris Jones inspiriert.Damit gesellt sich die Netflix Serie, erstellt von Andrew Hinderaker, zu den Anderen wie «GLOW», «Altered Carbon» oder «The Dark Crystal: Age of Resistance», die zuletzt abgesetzt wurden.