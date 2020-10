«Batwoman»: Serienstart im November

TV-News

Die Serie, die seit rund zehn Monaten bei Amazon zu sehen ist, läuft bald auch im Free-TV-Fernsehen.

Der Münchener Fernsehsender sixx startet ab Donnerstag, den 5. November 2020, die erste Staffel der Action-Serieaus. In den ersten 20 Episoden verkörpert Ruby Rose die Heldin Kate Kane respektive Batwoman, die in jungen Jahren bei einem tragischen Autounfall ihre Mutter und ihre Zwillingsschwester Beth verliert.Das Format mit Rose, Camrus Johnson, Rachel Skarsten und Meagan Tandy wird in Doppelfolgen um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Drehbücher stammen von Bill Finger, Bob Kane und Caroline Dries. Die Serie ist eine Produktion von Berlanti Productions, DC Entertainment und Warner Bros. Television. Caroline Dries hat das Format entwickelt, es handelt von Figuren von DC Comics und spielt im „Arrowverse“.Die Hauptdarstellerin Ruby Rose hat ihre Tätigkeit nach der ersten Staffel beendet. Die Schauspielerin gab an, dass die Dreharbeiten an der Serie sehr zeit- und kräfteraubend waren. Aus diesem Grund wurde Javicia Leslie als Ryan Wilder, die neue Batwoman, verpflichtet. Der Sender The CW möchte die neuen Episoden ab Januar 2021 ausstrahlen.