Zuschauer entscheiden beim WDR über zukünftige Serienproduktion

Die Entscheidung, ob «Saubere Sache» oder «Muspilli» weiterproduziert wird, fällt diesmal das Publikum.

Der WDR hat beschlossen die Entscheidung über eine Serienproduktion nicht selbst zu treffen, sondern in die Hand der Zuschauer zu geben. In dieser „Serien-Challenge“ kann das Publikum im Internet abstimmen und nur die Serie, die mehr Stimmen erhält, wird weiterproduziert. Zur Auswahl stehen dabei die Kurzserienund. Als Entscheidungshilfe gibt es zusätzlich zu den Beschreibungen auch die jeweils erste Folge mit circa zehn Minuten Länge. Ihre Premiere hatten die beiden Kurzserien am 4. Oktober beim Film Festival Cologne. Bis 19. Oktober läuft nun die Abstimmung , die entscheidet von welcher Serie im kommenden Jahr eine ganze Staffel in der WDR Mediathek verfügbar sein wird.«Saubere Sache» erzählt von Juri und Paula, die beide Mitte bis Ende zwanzig sind und sich regelmäßig im Waschsalon treffen. Während des Waschgangs führen die beiden Gespräche, die von philosophischen Themen bis zu Privatem reichen. An einem dieser Tage taucht eine geheimnisvolle Frau im Waschsalon auf und setzt sich mit einem Paket vor eine leere Waschmaschine. Auf einmal bittet sie Juri und Paula auf das Päckchen aufzupassen und verlässt den Raum.Im Mittelpunkt von «Muspilli» stehen die Außenseiter Fina und Ove. Fina ist bipolar, frisch geschieden und zieht ihre fünfjährige Tochter groß. Die Angst keinen Mann mehr zu finden, verfolgt sie. Ove hingegen ist Anfang 40 und hatte noch keine richtige Beziehung, weil er alle Frauen mit seinen Verschwörungstheorien abschreckt. Eine gemeinsame Freundin versucht die beiden zu verkuppeln und so treffen sie sich zum ersten Date bei Fina, die Schnitzel gekocht hat. Noch ahnt keiner der beiden etwas von der bevorstehenden Katastrophe.