Das Erste gedenkt Michael Gwisdek

TV-News

Am Samstag wird ein Film des Verstorbenen gezeigt.

Das Erste Deutsche Fernsehen wird am Samstagnachmittag sein Programm umstellen und mit einer Film-Ausstrahlung dem in dieser Woche verstorbenen Schauspieler Michael Gwisdeck gedenken. Am 26. September ist jetzt ab 13 Uhr die Produktioneingeplant.Gwisdeck spielt in dem Streifen einen ehemaligen Piloten. Als seine Frau (Barbara Schöne) unerwartet stirbt und überrascht sie ihren untreuen Gatten mit den letzten Worten "Eins ist nicht von dir". Der Satz brennt sich bei Uli ein, lässt ihn nicht mehr los und wird zur quälenden Ungewissheit. Mit Hund Walter macht er sich schließlich auf zu seinen drei Kindern – doch die pfeifen auf ihren Vater.Volker Herres, Programmdirekt des Ersten, sagt: „Michael Gwisdek war es wichtig, mit wem er arbeitete. Die Chemie am Set musste stimmen, dann lief er zu Höchstleistung auf. Ob als Lebemann in «Eins ist nicht von dir» oder als ehemaliger Spartakuskämpfer in «Boxhagener Platz», Michael Gwisdek überzeugte in den verschiedensten Rollen und war dabei immer unverkennbar er selbst. Ein großer Schauspieler, den wir sehr vermissen werden."