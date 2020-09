Jetzt sind die Promis dran: RTL startet «Temptation Island V.I.P.» im Oktober

TV-News

24 heißblütige Singles – 12 Frauen und 12 Männer – ziehen dann mit je vier V.I.P.s des anderen Geschlechts gemeinsam in zwei luxuriöse Villen ein.

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat eine Promi-Version der Kuppelsendungunter dem Namenumsetzen lassen. Verwertet werden soll diese vorab beim Streamer TV Now – los geht es am 15. Oktober, wie nun bekannt wurde. Zur Verfügung stehen zehn frische Folgen, ein RTL-Sendetermin ist noch nicht bekannt.Wer macht mit? Willi und Jasmin Herren (seit 2018 verheiratet), Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig (seit 2016 ein Paar), Calvin & seine Freundin Roxy (haben sich bei «Temptation Island» 2019 kennengelernt und sind frisch zusammen) sowie Stephie Schmitz & Julian Evangelos, die seit "Love Island" gemeinsame Wege gehen, testen ihre Treue. Sie treffen auf insgesamt 24 Singles – zwölf Männer und zwölf Frauen. Auch hier hat die Produktion einige Gesichter gecastet, die schon TV-Erfahrung haben.Moderatorin der Folgen wird erneut Angela Finger-Erben sein. Sie stellt unter anderem die Frage: Werden die vier Paare auch nach harten, zweiwöchigen Probe für ihre Liebe in der V.I.P.-Staffel noch zusammen durchs Leben gehen?