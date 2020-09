Starz: Verschiebung der Serien

US-Fernsehen

In wenigen Tagen startet das erste «Power»-Spin-Off, bei drei der weiteren Ableger kommt es zu Veränderungen.

Als der Pay-TV-Sender Starz Anfang dieses Jahres ursprünglich vier «Power»-Spin-Offs bestellte, sollte die Tommy-Egan-Serie als letzte debütieren und den Titel «Power Book V: Force» tragen. Nun rutscht die Serie auf Platz vier vor. „Raising Kanan“ wird zu «Power Book III: Raising Kanan», „Influence“ rutscht von Platz drei auf fünf.«Power» ist eine der erfolgreichsten Serien im Pay-TV, in der sechsjährigen Laufzeit erreichten die letzten beiden Staffeln mehr als zehn Millionen Zuschauer über verschiedene Plattformen. Die Geschäftsführerin von Starz, Christina Davies, teilte mit, dass man es kaum erwarten könne, die Fans in eine ganz neue Richtung führen, wenn Tommys Geschichte mit «Power Book IV: Force» aufgegriffen wird.Die Nachricht über die Serienänderung kommt nur wenige Tage vor dem Start von «Power Book II: Ghost», die am 6. September ihr Debüt feiert. Die erste Staffel wird in zwei Teile mit jeweils fünf Episoden unterteilt sein. „Force“ wird sich um Tommy drehen, nachdem er New York verlassen hat und nach den Ereignissen des Serienfinales der Mutterserie nach Los Angeles reist. Robert Munic wird als Showrunner und ausführender Produzent der Serie fungieren.