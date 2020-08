«Heldt»-Fans nehmen ab Oktober Abschied

TV-News

Das Zweite beendet die Ausstrahlung der Vorabendserie.

Schon bekannt war , dass sich das Zweite Deutsche Fernsehen von der unter anderem mit Schauspieler Kai Schumann besetzten Vorabendserietrennen wird. Eine Staffel steht noch aus und diese hat nun einen Sendeplatz. Los geht es am 14. Oktober, also mittwochs, um 19.25 Uhr.Die achte Staffel umfasst zwölf frische Episoden, die im Optimalfall kurz vor dem Jahreswechsel vollständig gezeigt wären.Insgesamt geht «Heldt» dann also nach 108 Episoden zu Ende. Neben Schumann gehört auch Janine Kunze als Staatsanwältin Bannenberg zu den Eckpfeilern dieses Formats.