«Falling Down»: Ein wütender Michael Douglas bringt Kabel Eins nur mäßige Zahlen

Quotennews

Während «Falling Down» womöglich ein paar Tage zu spät lief, um abzuräumen, sah es für das ZDF am Mittwochabend schon besser aus.

Kürzlich ist Joel Schumacher verstorben – der Regisseur solcher Filme wie «8 MM», «Batman & Robin», «The Lost Boys» und. Am Mittwochabend zeigte Kabel Eins den 90er-Hit, in dem Michael Douglas einen vermeintlich normalen Bürger spielt, der scheinbar grundlos vollkommen durchdreht. Doch die Ausstrahlung war wohl zu lange nach Schumachers Tod, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren: Ab 20.15 Uhr interessierten sich nur 0,77 Millionen Filmfans für «Falling Down».Das glich mäßigen 2,9 Prozent Marktanteil, während 0,27 Millionen Umworbene für maue 3,8 Prozent Marktanteil sorgten. Ab 22.40 Uhr lief es für eine Wiederholung vonschon besser. 0,50 Millionen Interessenten, darunter 0,18 Millionen Werberelevante, genügten für immerhin sehr gute 4,0 Prozent bei allen und solide 4,9 Prozent in der Zielgruppe.Im ZDF lief es fürschon überzeugender, vor allem bei den Jüngeren: 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten dem Mainzer Sender sehr tolle 8,6 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe. 3,73 Millionen Fernsehende glichen insgesamt guten 13,5 Prozent.