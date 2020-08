Der «Schwarzwaldkrimi» geht weiter: Das ZDF bittet ins «Waldgericht»

TV-News

Nach «Und tot bist Du! – Ein Schwarzwaldkrimi» geht die ZDF-Krimireihe «Waldgericht» mit einem neuen Zweiteiler weiter.

Weitere Infos «Waldgericht. Ein Schwarzwaldkrimi» ist eine ZDF-Auftragsproduktion der all in production GmbH, München (Produzenten: Annette Reeker, Zeljko Karajica; Ausführende Produzentin: Caroline Daube). Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum.

Die neue ZDF-Krimireiheerhält einen weiteren Eintrag: Wie der Mainzer Sender nun mitteilt, entsteht derzeit in der Umgebung von Freudenstadt ein neuer zweiteiliger Schwarzwaldkrimi mit dem Arbeitstitel. Erneut übernehmen Jessica Schwarz und Max von Thun die Hauptrollen. In weiteren Rollen spielen Jeanette Hain, Bruno Eyron, Nadja Bobyleva, Rike Schmid, Robert Schupp, Peter Prager, David Zimmerschied, Arved Friese und Alexandra Kamp.Das Drehbuch stammt erneut von Anna Tebbe. Als Regisseur agiert Marcus O. Rosenmüller, der neben «Die Holzbaronin» und mehreren «Der Taunuskrimi»-Ausgaben schon «Und tot bist Du! – Ein Schwarzwaldkrimi» verantwortete. Und darum geht es:Auf einer Wiese wird die Leiche eines Obstbauern gefunden: kopfüber vergraben, drapiert wie eine Vogelscheuche. Die spektakuläre Inszenierung des Mordes versetzt Maris Bächle (Jessica Schwarz) und ihren Kollegen Konrad Diener (Max von Thun) in Alarmbereitschaft. Doch zunächst liefern die Ermittlungen der Freudenstädter Doppelspitze nur spärliche Ergebnisse. Als Konrad auch noch mit dem Verschwinden seines schüchternen Sohnes Emil (Arved Friese) aus dem Zeltlager konfrontiert wird, liegen die Nerven blank. Kurz darauf gibt es ein zweites Opfer: Der Besitzer einer Gerberei wird ertrunken in einem Bottich voller Lauge gefunden. Erst als Emil nach zwei Tagen im Wald wieder zu Hause auftaucht, werden bei Maris Erinnerungen an eigene Erlebnisse als Achtjährige wach: Bringen eine alte Sage um Waldgeister und ein mittelalterlicher Richtplatz sie und ihren Kollegen auf die richtige Spur?