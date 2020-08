Sat.1 startet Jubiläumsstaffel von «The Voice of Germany» im Oktober

TV-News

Dann werden gleich sechs Coaches die Sangesleistung von Musikern bewerten.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat am Dienstag den Starttermin für die zehnte Runde vonmitgeteilt. Schon vorab ließen die Senderchefs der ausstrahlenden Kanäle ProSieben und Sat.1 verlauten, dass sie in der Jubiläumsrunde noch einmal eine Schippe drauflegen wollen. Staffel zehn startet nun am Donnerstag, 8. Oktober zur besten Sendezeit bei der roten Sieben. Die erste Sat.1-Sendung ist für Sonntag, 11. Oktober um 20.15 Uhr geplant.Auf den roten Stühlen batteln sich mit Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber, Rea Garvey und Mark Forster gleich sechs Coaches um die besten Talente. Wie gewohnt haben die Talente die Wahl zwischen maximal vier Teams.Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld vereinen ihr musikalisches Wissen auf dem ersten weiblichen Doppelstuhl der #TVOG-Geschichte. „Ich hab’ noch nie so schnell ja gesagt“, war Yvonne Catterfeld sofort überzeugt von dieser Idee. Und Stefanie Kloß pflichtet ihr bei: „Wir waren uns innerlich beide sicher, dass es mit uns funktionieren würde.“Auf dem zweiten Doppelstuhl sitzen Samu Haber und Rea Garvey. Einzelstühle besetzen Mark Forster und Nico Santos. Moderiert wird „The Voice of Germany“ von Thore Schölermann und Annemarie Carpendale. Carpendale vertritt Lena Gercke während ihrer Babypause.