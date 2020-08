Erst die «Promi Big Brother»-Late-Night rettet den sixx-Abend

Quotennews

Vor der «Promi Big Brother»-Begleitsendung hatte sixx einen miesen Donnerstagabend.

Der sixx-Serienabend fiel diesen Donnerstag völlig durch. Ab 20.15 Uhr startetemit miesen 0,10 Millionen Serienfans, im Anschluss folgtemit nur noch halb so vielen Fernsehenden. Auch zwei Folgenerreichten nur jeweils rund 50.000 Menschen. In der Zielgruppe kamen magere 0,9 und schlechte 0,5 sowie 0,6 Prozent zustande, ehe ab 22.55 Uhr die zweite «Shadowhunters»-Folge des Abends auf 0,8 Prozent kam.Ab 23.45 Uhr legte sixx aber mächtig zu:kletterte auf 0,22 Millionen Showfans, darunter befanden sich etwa 70.000 Umworbene. Insgesamt schoss die Sendung auf 2,8 Prozent, bei den Werberelevanten kamen 3,3 Prozent zusammen – beides sind für sixx herrliche Ergebnisse.ZDFneo hingegen kam ab 20.15 Uhr mitauf 0,54 Millionen Filmfans, was einer Sehbeteiligung von 2,2 Prozent insgesamt glich. Der Komödienklassikerfolgte ab 22.05 Uhr mit 0,28 Millionen Interessenten. Das genügte nur noch für 1,7 Prozent.