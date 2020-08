«Die Simpsons» verlassen die ProSieben-Primetime bald wieder

TV-News

Homer, Bart, Maggie, Lisa und Marge Simpson machen Pause: Der Montagabend von ProSieben geht bald in Blockbusterhand über.

Diesen Montagabend startete ProSieben in eine neue Staffel des Dauerrenners– begleitet wurde der Staffelstart von selbstironischen Programmtrailern, die sich einen Spaß daraus machen, dass Disney+ die rote Sieben bei der Deutschlandpremiere von Staffel 30 überholt hatte. Nun hingegen ist es wieder der Münchener Privatsender, der die Geschichten aus Springfield als Premiere nach Deutschland holt. Doch das ProSieben-Vergnügen mit Staffel 31 hat schon bald ein vorläufiges Ende.Bereits am 24. August 2020 wird ProSieben zum vorerst letzten Mal neue «Die Simpsons»-Geschichten in der Montags-Primetime zeigen. Ab dem 31. August 2020 übernehmen nämlich US-Blockbuster den Montagabend von ProSieben. Den Anfang macht ulkigerweise ein Projekt einer anderen prominenten Marke aus der Popkultur, die wie Familie Simpson und ihr Mutterkonzern 20th Century Fox von Disney aufgekauft wurde: Der Marvel-Film «Guardians of the Galaxy Vol. 2».Somit wandern nicht nur die neuen «Simpsons»-Folgen auf die Ersatzbank, auch «The Big Bang Theory» verabschiedet sich vorerst von der Primetime am Montag. Im Anschluss an den 20.15-Uhr-Film gibt es Wiederholungen des Sonntagsblockbusters zu sehen – am 31. August wird ab 23 Uhr also die Kinokomödie «Baywatch» ► mit Zac Efron, Alexandra Daddario und Dwayne Johnson laufen.