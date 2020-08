Gehalt von WDR-Intendant Tom Buhrow gesunken

Vermischtes

Dennoch: Der WDR-Chef bekommt das meiste Geld unter den Intendanten der ARD-Anstalten.

Die ARD hat kürzlich die Gehälter ihrer Intendanten offen gelegt – dabei kam heraus, dass WDR-Intendant Tom Buhrow 2019 etwas weniger verdient hat als zum Beispiel noch 2016. Der Chef des Westdeutschen Rundfunks bekam für seine Dienste ein Jahressalär von 395.000 Euro, drei Jahre zuvor waren es noch 399.000 Euro. Mit den knapp 400.00 Euro steht Buhrow weiterhin an der Spitze der ARD-Intendanten.Knapp dahinter kommt BR-Intendant Ulrich Wilhelm, der sich Anfang 2021 zurückziehen wird. 2019 verdiente Wilhelm rund 388.000 Euro. 2016 wurde sein Verdienst mit 367.000 Euro angegeben. Lutz Marmor, 2019 noch NDR-Intendant, habe in dem Jahr Gehälter in Höhe von etwa 365.000 Euro erhalten.Buhrow hatte sich unter anderem 2017 dazu geäußert, ob die Führungskräfte der gebührenfinanzierten ARD zu viel verdienen. Damals sagte er: „Ich kann absolut zu den Gehältern stehen. Man kann immer sagen ‚weniger, weniger, weniger‘“. Das hätte aber zur Folge, dass man am Ende Milliardäre einstellen müsse, die es sich leisten könnten, den Job ehrenamtlich zu machen.