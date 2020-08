Hulu bringt «Animaniacs» im November zurück

US-Fernsehen

Zudem bestätigte der Streamer, dass «Love, Victor» verlängert wurde.

Die Spatzen pfiffen es bereits in den vergangenen Tagen von den Dächern. Am Wochenende nun hat der amerikanische Programmanbieter Hulu nun auch offiziell bestätigt, dass die Serieeine zweite Staffel erhalten wird. Details dazu blieben aber aus. Michael Cimino wird weiterhin in der tragenden Rolle zu sehen sein.Zudem offenbarte Hulu, dass es einen exakten Starttermin für das Comeback dergeben wird. Die Bande wird erneut in den bekannten Warner-Wasserturm ziehen und ihr Unwesen treiben. Das Revival wird in den Staaten am 20. November 2020 starten. In 13 Folgen versuchen sie wieder, die Weltherrschaft an sich zu reißen.Unter anderem wird Steven Spielberg als ausführender Produzent beim Format tätig sein. Hulu hat zudem schon bestätigt, dass man 2021 eine weitere Staffel des Formats in die Wohnzimmer bringen will.