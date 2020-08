«Promi Big Brother»-Auftakt sichert sich mit viel Vorsprung den Sieg in der Zielgruppe

Quotennews

Etwas geringer als im Vorjahr, aber dennoch mit einer starken Reichweite startete die Show in Runde acht. Besonders gut kam «Die Late Night Show» auf sixx an.

In der Live-Show zum Start vonan diesem Freitagabend wurde der Einzug der diesmal 16 Kandidaten gezeigt. Diese verbringen nun bis zu drei Wochen statt wie gewohnt zwei aufgeteilt in einem Märchenschloss und einem Märchenwald. 1,88 Millionen Zuschauer sahen sich den Start der diesjährigen Staffel an, die erneut von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderiert wird. Für den Sender bedeutete dies einen sehr starken Marktanteil von 10,1 Prozent. Die Werberelevanten sicherten sich mit einem Publikum von 0,86 Millionen Begeisterten den Tagessieg in der Zielgruppe und verbuchten ein hervorragendes Ergebnis von 17,7 Prozent.2019 schalteten zum Auftakt der Show sogar noch 2,29 Millionen Interessierte ein und Sat.1 erreichte somit einen herausragenden Marktanteil von 10,9 Prozent. Zudem wurden 1,11 Millionen der Fernsehenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zum Einschalten bewegt. Hieraus resultierte eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 18,2 Prozent.Erneut strahlte sixx im Anschluss an die Sendung ab 00.20 Uhraus, die von Jochen Bendel und Melissa Khalaj moderiert wird. Diese erfreute sich in diesem Jahr besonders großer Beliebtheit und lockte 0,23 Millionen Zusehende sowie 0,12 Millionen der Jüngeren. Für den Sender resultierten daraus traumhafte Quoten von 3,4 beziehungsweise 5,4 Prozent Marktanteil. Im Vorjahr hatte die erste Ausgabe mit starken 2,9 beziehungsweise 2,7 Prozent noch deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten.